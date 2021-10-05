Япония поддержала создание оборонного альянса США, Британии и Австралии 3 5.10.2021, 13:40

Фото: AFP

AUKUS позволит отстоять общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поддержал создание военного альянса между Великобританией, Австралией и США (AUKUS) ради отстаивания общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава кабмина в разговоре с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном выразил одобрение партнерству. Кисида подчеркнул важность заключенного союза на фоне недопустимых попыток некоторых стран односторонне изменить статус-кво в регионе.

Главы государств также затронули тему расширения сотрудничества.

Новый военный альянс AUKUS был создан на фоне роста напряженности между западными странами и Китаем. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Тихоокеанском регионе принадлежит КНР.

Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая предпринимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

AUKUS — трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. Сообщение о создании опубликовано 15 сентября 2021 года.

Ранее новый премьер Японии поговорил с Байденом.

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