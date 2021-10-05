БОР: Здесь и сейчас нужно сказать твердое «нет» 5.10.2021, 13:48

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Нельзя допустить, чтобы режимчик добрался до наших детей.

Лукашенко сегодня на совещании о ходе сельскохозяйственных работ в стране предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами, пишет Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Что это значит в рамках современной Беларуси? Да ничего хорошего! Обезумевший Синьор Помидор хочет узаконить рабский десткий труд! А учителя, кроме основной работы и фальсификации результатов выборов, будут еще и надзирателями!

В принципе, а зачем детям детство? Зачем учебы какие-то? Может, их сразу на завод? Или, например, лес валить!

Дорогие белорусы, нельзя допустить чтобы режимчик добрался до наших детей!

Здесь и сейчас нужно сказать твердое «нет!» Вопрос уже не стоит в вашей безопасности, вопрос стоит в вашей семье. Дети — это будущее. Они не должны расплачиваться своим здоровьем и жизнью за то, что когда-то мы с вами допустили!

Что нужно сделать? Всего лишь воспользоваться своим правом, правом на труд, правом на жизнь, правом на забастовку, правом на обеспеченную и счастливую жизнь. Отстаивайте свои права, кроме вас самих этого никто не сможет сделать.

Человек — это важнейший ресурс любой государственной системы. Мы здесь главные! И мы это обязательно покажем!

Останьтесь дома, проведите время с семьей, займитесь развитием детей, в конце концов, заберите семью на дачу, пришло время копать картошку.

Стачке быть!

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