Пять историй известных ковид-диссидентов, умерших от коронавируса 5.10.2021, 13:55

От президента до блогера.

Вероятно, ни одна глобальная проблема в сфере здравоохранения еще не вызывала такой волны скепсиса, как пандемия COVID-19. Если раньше сообщества антипрививочников и теорий заговора были преимущественно маргинальными, то сейчас от вакцинации отказываются весьма известные и публичные люди. К сожалению, нередко это приводит к трагедиям.

Сайт zerkalo.io собрал для вас пять историй публичных людей, которые на собственном печальном опыте убедились в опасности коронавируса.

Фото: Reuters

Президент Танзании Джон Магуфули

Вероятно, самый известный случай смерти ковид-диссидента случился в Африке. Причина в статусе умершего, он был президентом целой страны. Любопытно, что свою карьеру он начинал как ученый — защитил докторскую диссертацию по химии.

Джон Магуфули.

Фото: Reuters

Джон Магуфули стал президентом Танзании в 2015 году — правящая партия выдвинула его кандидатом, потому что он считался честным, некоррумпированным политиком. В целом он был популярен среди танзанийцев: внедрял меры экономии госсредств (оптимизировал госаппарат, вместо празднования Дня независимости устроил субботник), выполнил предвыборное обещание сделать бесплатным не только начальное, но и среднее образование, боролся с наркоторговлей. В то же время его критиковали за авторитарный стиль правления, преследование оппозиции и секс-меньшинств, сворачивание сотрудничества с западными странами. Тем не менее, в 2020 году Магуфули легко переизбрался на второй срок.

С началом пандемии коронавируса Магуфули отказался вводить в стране локдаун и публично хвалил людей, которые не носят маски. В июле 2020 года он в очередной раз объявил Танзанию «свободной от коронавируса» и предложил своим чиновникам рекламировать страну как место, безопасное для отдыха. Ранее в мае государство перестало публиковать статистику по заболевшим и умершим от COVID-19. Также Магуфули назвал коронавирус «заговором Запада».

Магуфули, набожный католик, убеждал священнослужителей не прекращать богослужений. «Коронавирус — это дьявол. Он не может жить в теле Христовом», — обратился он к прихожанам своей церкви. Президент (напомним, химик по образованию) рассказал, что у одного из его детей обнаружили коронавирус, а вылечили ребенка лимонно-имбирным напитком и паровыми ингаляциями. Замминистра здравоохранения Фаустина Ндунгулиле, который выразил сомнение в эффективности имбиря с лимоном, сняли с должности.

В феврале 2021-го Магуфули перестал появляться на публике. Лидеры оппозиции быстро заподозрили неладное и вскоре сообщили, что президент подключен к аппарату ИВЛ из-за тяжелого заболевания, связанного с COVID-19. В середине марта политик скончался в возрасте 61-го года, информацию об этом подтвердила вице-президент страны. Ряд официальных лиц Танзании опроверг сообщения о том, что причиной смерти стал коронавирус (говорилось о проблемах с сердцем), однако большинство местных и мировых СМИ публиковали информацию об обратном.

Лидер антипривиочников Израиля Хай Шаулян

Еще один громкий случай гибели известного скептика в отношении COVID-19 произошел своем недавно. 13 сентября в медицинском центре Wolfson города Холон от осложнений, связанных с коронавирусом, скончался известный активист Хай Шаулян, публично высказывавшийся против вакцинации. Местные СМИ называли его «одним из самых заметных адвокатов антипрививочного движения, продвигавшим теории заговора касательно коронавируса».

До последнего в своих соцсетях 57-летний мужчина призывал подписчиков не делать прививки, поскольку «эпидемии нет, вакцина не нужна и опасна» (пост с таким заголовком он опубликовал). После того как Шаулян заразился вирусом, его госпитализировали и подключили к кислородному аппарату.

Хай Шаулян.

Фото: haaretz.com

«Если я сниму его и пройду три метра — я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую удушье. Невозможно говорить и реагировать на людей. Сегодня утром проснулся и был мокрый, будто бы на меня вылили несколько ведер воды. Кислорода нет. Мне понадобилось около часа, чтобы понять, кто я, где я и что здесь делаю. Отсутствие кислорода — ужасная вещь», — делился он со своими подписчиками уже из больницы.

Однако даже в этот момент Шаулян не признавал, что причиной всему — коронавирус, а его отказ от вакцинации был ошибкой. В одном из последних видео он заявил, что причиной стало отравление, но доказательств тому не привел.

«Я знаю, что то, что я сейчас скажу, выглядит странным, но в прошлый четверг меня арестовала полиция Иерусалима. Меня избили до полусмерти. Ставили колени, и сломали пальцы на ногах. Все тело было в синяках. Потом мне дали какое-то вещество и я почувствовал, что слабею… Я говорю вам, что это попытка убить меня, и если со мной что-то случится, знайте, что меня убили», — заявлял в ролике Шаулян.

В видео также была цитата жены активиста. «Вчера Хай написал мне, что к нему пришел врач и сказал ему: «Сегодня ты умрешь». Так и случилось, сегодня он умер», — рассказала женщина.

После смерти Шауляна большинство его сторонников не изменили своих взглядов — они обвинили в произошедшем власти страны.

Украинский бодибилдер Дмитрий Стужук

Следующая история не совсем ложится в канву «ковид-диссидентов»: украинский блогер и бодибилдер Дмитрий Стужук не был активным противником прививок, а лишь относился вирусу легкомысленно. Как он сам выражался, «думал, что нет никакого ковида и это все относительно». Однако его история демонстрирует, что даже молодой возраст и активный образ жизни не гарантируют успеха в борьбе с инфекцией.

Дмитрий Стужук.

Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

В соцсетях Стужук рассказывал, что почувствовал себя плохо во время отдыха в Турции. Блогер проснулся ночью от того, что ему было тяжело дышать, у него затекла шея и болел живот. На следующий день появился кашель, но других симптомов болезни не было. Вернувшись в Киев, он решил сдать несколько анализов, сделать УЗИ, а также прошел тест на коронавирус — он оказался положительным. Стужуку предложили госпитализацию, однако он отказался из-за плохих условий в больнице, переполненной пациентами. Некоторые из них лежали в коридоре.

Мужчине также назначили курс лечения и дали кислородный аппарат для дыхания, который он сам назвал ненужным: «Хотя я считаю, критическим он [уровень кислорода в крови] считается после 90, у меня же 94−96. Это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказали то же самое».

«Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобнее и комфортнее находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Да и дома, как говорится, и стены лечат», — написал он в последней публикации в Instagram.

16 октября 2020 года супруга Стужука Софья сообщила о смерти 35-летнего мужчины. «Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», — написала она. Супруга блогера пояснила, что у бодибилдера были проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за чего возникли осложнения, приведшие к смерти. В больнице Дмитрий пережил клиническую смерть. Врачам удалось запустить его сердце заново, однако спасти мужчину не удалось. У него осталось трое детей.

Протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов

Еще одним известным человеком, умершим после заболевания коронавирусом, стал известный в публичном пространстве представитель Русской православной церкви, глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов. Клирик был известен своими резонансными высказываниями на самые разные темы, за многие из которых РПЦ позже приходилось оправдываться, заявляя, что они не отражают позицию церкви.

Одно из таких заявлений было озвучено в феврале 2020 года, когда коронавирус только-только появился в информационном пространстве, а большинство стран еще даже не решились на полноценный локдаун. Комментируя телеканалу «Спас» решение итальянских властей закрыть для прихожан храм РПЦ в одном из регионов страны, Смирнов призвал их к акциям гражданского неповиновения.

Димитрий Смирнов.

Скриншот: видеоблог Димитрия Смирнова на YouTube

«Есть в «Основах социальной концепции» такой пункт — в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь», — сказал Смирнов, назвав запреты свидетельством того, что «правительство совершенно безбожное», а возможные акции гражданского неповиновения проверкой того, насколько готова «данная община пострадать ради Господа».

Кроме того, отец Димитрий посоветовал живущим в Италии верующим РПЦ собираться на ночную службу. «Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться», — сказал священник.

Позднее Смирнов смягчил свою риторику и в мае уже называл пандемию попросту «полезным явлением», подчеркивая, что во время нее «эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души».

Буквально через неделю после этого у Смирнова диагностировали COVID-19, его госпитализировали в одну из больниц Москвы. После успешного курса лечения от пневмонии священнослужителя отправили на реабилитацию, которая, как планировалась, должны была занять все лето. В августе протоиерея по состоянию здоровья сняли с должности председателя патриаршей комиссии и сделали его почетным председателем. А в конце октября церковь сообщила о смерти Димитрия Смирнова. Позднее представители РПЦ опровергали взаимосвязь смерти священнослужителя с COVID-19, однако можно однозначно сказать, что перенесенный коронавирус не стал для Смирнова подспорьем в борьбе с недугами.

Американский блогер Стивен Хармон

Еще одним известным ковид-скептиком, поплатившимся за несерьезное отношение к болезни, стал американский блогер Стивен Хармон. Член протестантской церкви Hillsong в Калифорнии имел тысячи подписчиков в Twitter и Instagram и считался ярым противником вакцинации.

Хармон много шутил по поводу вакцинации и утверждал, что его защитит вера. Калифорниец публиковал много скептических постов о пандемии и вакцинах, сопровождая их сатирическими изображениями. В комментариях блогер писал о том, что доверяет Библии, а не экспертам по инфекционным заболеваниям.

«Если у тебя проблемы с электронной почтой, я сочувствую тебе, сынок. У меня 99 проблем, но вакцина — не одна из них», — писал блогер в Twitter, обыгрывая трек 99 Problems рэпера Jay-Z.

После заражения COVID-19 у Хармона началась пневмония и ему понадобилась госпитализация. Его лечили в одном из медучреждений вблизи Лос-Анджелеса. За несколько дней до смерти мужчина разместил свои фото на больничной койке.

Стивен Хармон.

Фото: Twitter

В своем последнем посте Хармон попросил молиться за него и сообщил о необходимости подключения к аппарату ИВЛ: «Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких. Не знаю, когда я проснусь, молитесь, пожалуйста».

После смерти Хармона основатель протестантской церкви, которую посещал блогер, заявил, что церковь призывает своих членов «следовать указаниям врачей», а слова покойного о неэффективности вакцин были его личным мнением.

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