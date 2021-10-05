Ученые: Миллион лет назад в Англии жили огромные бегемоты 3 5.10.2021, 14:10

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Реконструкция европейского бегемота / ©Getty images

Эти животные были намного крупнее их современных африканских собратьев.

Четвертичный период и, в частности, ранний плейстоцен отмечен серьезными климатическими сдвигами, о чем свидетельствуют находки млекопитающих. Особенно интересно исследовать таковые на северо-западных окраинах континентальной Европы. Летопись окаменелой фауны может рассказать о климатических сдвигах в этих местах. То, что на территории Великобритании когда-то водились гиппопотамы было известно и раньше, однако, эти находки датируются куда более поздним временем, чем нынешняя окаменелость, пишет Naked science.

Ее нашли в британской пещере Вестбери в графстве Сомерсет, а затем ученые из Лестерского и Лондонского королевского университетов опубликовали о ней статью в Journal of Quaternary Science. Речь идет о крупном зубе вымершего гиппопотама Hippopotamus antiquus (европейский бегемот), бродившего по этим землям в теплые периоды межледниковья.

Найденный зуб европейского бегемота / ©www.eurekalert.org

Вес этого животного в среднем равнялся трем тоннам, в то время, как ныне живущие самцы африканских бегемотов в среднем весят около 1600 килограммов (хотя они тоже могут достигать трех тонн и даже более). А еще британский гиппопотам больше зависел от водной среды, чем его африканский собрат.

Анализ показал, что возраст зуба составляет примерно миллион лет. Таким образом, это первая окаменелость бегемота из Великобритании, возраст которой превышает 750 тысяч лет. Этот вид гиппопотамов, как полагают исследователи, жил на территории нынешней Англии от 1,1 до одного миллиона лет назад. К слову, останки бегемотов такой же датировки найдены в Германии, Франции и Нидерландах.

Похоже, что в этот период (как раз тогда, когда люди начали заселять Европу) на этой территории было тепло и водилась соответствующая фауна. Но ученые мало знают об этом, поскольку эрозия, вызванная приходом и уходом ледников, а также постепенное поднятие суши, уничтожили большую часть отложений этого времени. Пещера Вестбери — одно из немногих мест, что сохранило свидетельства тех лет.

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