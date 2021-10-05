Лукашенко плюнул в российский колодец 7 5.10.2021, 14:19

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Диктатор все не может понять, что в его стране с каждым месяцем усиливаются протестные настроения.

Российское издание «Сноб» считает, что Лукашенко ведет себя по отношению к Кремлю крайне вызывающе и приводит в пример блокировку сайта «Комсомольская правда», а также арест журналиста Геннадия Можейко:

— За интервью с одноклассницей Зельцера власти закрыли доступ к сайту «Комсомольская правда в Беларуси», а автор материала Геннадий Можейко (понимавший, что он станет следующей жертвой, и сбежавший в Москву) был задержан в российской столице белорусскими чекистами и препровожден в известное своими пытками пойманных оппозиционеров СИЗО в переулке Окрестина. Еще раз: задержан за интервью с одноклассницей.

«Если бы в России был опубликован подобный материал, изображавший бы в такой форме Басаева, Масхадова, Дудаева устами каких-либо одноклассников, то и журналиста привлекли к ответственности, и СМИ закрыли», —оправдывает действия властей придворный лукашенковский политолог Петр Петровский (тот самый, который в 2020 году намеренно запустил в журналистскую среду утку о захвате в Минске сотрудников ГРУ).

Претензии есть к российской власти, которая в очередной раз не дала Лукашенко по рукам за его нападки на российские СМИ. Которая не одернула Лукашенко после того, как он, возмущенный комментариями российских силовиков о неподготовленности белорусских коллег к штурму квартиры, вспомнил о том, как КГБ захватывало (то есть брало для него в заложники) сотрудников «ЧВК Вагнера» под Минском летом 2020 года. Обозначил гордость за акцию, которую ему в России не простили и никогда не простят.

Возможно, Александру Григорьевичу нужно все-таки выдохнуть, успокоиться, а также, говоря словами Фимы из сериала «Ликвидация», «посмотреть вокруг и трезво содрогнуться». Понять, что сейчас на дворе не 2019-й, а 2021 год. Что он уже не «всебелорусский суверен» с большим полем для внешнеполитического маневра, а зависящий от России лидер страны, где с каждым месяцем усиливаются протестные настроения. Главным катализатором которых являются как раз попытки Лукашенко поиграть в крутого Рембо, ведущие страну от беды к беде.

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