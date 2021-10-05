Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады

Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады5
- 5.10.2021, 14:22
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Решение поддержали 240 народных депутатов Украины.
Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на два дня отстранили от ведения пленарных заседаний. Соответствующее решение было принято во время заседания парламента во вторник 5 октября, сообщает korrespondent.net.
Решение поддержали 240 народных депутатов.
Этот инициировала фракция «Слуга народа», группа «Довира» и «За майбутнє».
Сам Разумков отстранился от ведения пленарного заседания на время рассмотрения этого вопроса.
"Я не могу вести этот вопрос, у меня есть конфликт интересов", - сказал Разумков, добавив, что передает свои функции своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.
Напомним, накануне ВР запустила процедуру отзыва Разумкова с поста. Она началась по представлению Давида Арахамии.