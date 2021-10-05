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Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады

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  • 5.10.2021, 14:22
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Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады

Решение поддержали 240 народных депутатов Украины.

Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на два дня отстранили от ведения пленарных заседаний. Соответствующее решение было принято во время заседания парламента во вторник 5 октября, сообщает korrespondent.net.

Решение поддержали 240 народных депутатов.

Этот инициировала фракция «Слуга народа», группа «Довира» и «За майбутнє».

Сам Разумков отстранился от ведения пленарного заседания на время рассмотрения этого вопроса.

"Я не могу вести этот вопрос, у меня есть конфликт интересов", - сказал Разумков, добавив, что передает свои функции своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.

Напомним, накануне ВР запустила процедуру отзыва Разумкова с поста. Она началась по представлению Давида Арахамии.

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