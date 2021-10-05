В Беларуси госдолг с гарантиями превысил 40% ВВП 1 5.10.2021, 14:24

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Даже в структуре внутреннего госдолга белорусский рубль занимает маргинальные позиции.

Белорусский госдолг остается сильно валютизированным. В пересчете на доллары разговор идет о десятках миллиардов, пишут banki24.by.

Минфин РБ выносит на главную страницу данные о госдолге без учета казенных гарантий. Госдолг, «очищенный» от них, на 1 сентября 2021-го составил 57,16 млрд BYN в эквиваленте.

Почему «в эквиваленте»? Потому что по данным рейтинговых агентств и самого Минфина госдолг более чем на 90% номинирован в иностранных валютах. В основном это доллары, евро, юани и российские рубли.

Даже в структуре внутреннего госдолга белорусский рубль занимает маргинальные позиции – менее 15%. Остальное приходится на валютные облигации МФ РБ.

Еще одна особенность белорусской ситуации: МВФ, Всемирный банк и Евразийский банк развития предпочитают давать цифры по госдолгу вместе с гарантиями правительства.

По мнению международных экспертов таким образом полнее учитываются риски реализации платежей государства.

Относительную величину госдолга принято соотносить с ВВП страны. «Голый» госдолг без гарантий на 1 сентября составил 35,4%, в том числе внешний – 28,4%, внутренний – 7%. Госдолг с гарантиями на отчетную дату достиг 40,2% ВВП.

Гарантии – это кредиты и займы организаций, возврат которых в случае проблем у бизнеса гарантирован из казенных ресурсов. Яркий пример долга под госгарантии – китайский кредит на строительство мощностей Славкалия.

В пересчете на деньги госдолг с гарантиями составил 64,93 млрд BYN. На отчетную дату эта сумма была эквивалентна 25,9 млрд USD. Отдельно гарантии государства составили 7,77 млрд BYN, из которых 3,99 млрд BYN были предоставлены на внешнем контуре, а 3,78 млрд BYN – на внутреннем.

Поскольку госгарантии тоже сильно валютизированы, то их сумма в «зайчиках» постоянно меняется из-за курсовых разниц. Если белорусский рубль девальвируется, валютные гарантии казны автоматически растут в BYN-эквиваленте. Если «зайчик» укрепляется, падает и BYN-размер валютных гарантий. Внутренний госдолг представлен облигациями Минфина Беларуси.

На 1 сентября 2021-го доля рублевых облигаций среди бумаг ведомства в обращении составила 13,2%. Выходит, что остальные 86,8% формируют валютные облигации МФ РБ. На отчетную дату Минфин был должен по внутренним валютным облигациям 2,649 млрд USD, 1,030 млрд EUR и 147,4 млн RUB.

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