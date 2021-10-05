Китайская недвижимость посыпалась как карточный домик 6 5.10.2021, 14:32

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Еще два застройщика оказались на грани дефолта.

Китайский сектор недвижимости, надутый «печатным станком» китайского ЦБ, продолжает сыпаться, как костяшки домино, пишет finanz.ru.

Еще один девелопер КНР оказался на грани финансовой катастрофы вслед за Evergrande - гигантом рынка с долгом на 300 млрд долларов.

Fantasia Holdings - компания, зарегистриванная в провинции Гуандун и имеющая 3 млрд долларов годовой выручки, - пропустила платеж по долларовым облигациям на сумму 205,7 млн долларов.

Средства держателям евробондов должны были поступить в понедельник. Но этого не произошло. Не дождавшись денег, инвесторы начали сбрасывать бумаги Fantasia, что привело к обрушению их котировок.

Проблемы у девелопера возникли на следующий день после того, как в Гонконге была приостановлена торговля акциями Evergrande. Компания объявила о подготовке «крупной сделки», которая, как ожидается, позволит выручить 5 млрд долларов и собрать ликвидность на погашение обязательств.

В выходные у Evergrande наступал срок платежей на 260 млн долларов, и пока неясно, смогла ли компания перечислить деньги инвесторам.

Зато уже известно, что с платежами не справилась Sinic Holdings - строительная компания с выручкой на 4 млрд долларов. Она, как отмечает Bloomberg, получила требование досрочно погасить долг после просрочки двух выплат процентов по займам.

Международное рейтинговое агентство S&P во вторник понизило рейтинг Sinic до преддефолтного «CC» и предупредило, что компания, вероятно, не сможет расплатиться по евробондам на 246 млн долларов, срок погашения которых наступает 18 октября.

Финансовые проблемы у китайских застройщиков обострились после того, как власти в Пекине решили ужесточить регулирование сектора, который бесконтрольно набирал долги, рассчитывая на рост продаж и цен квадратного метра.

В конце августа для девелоперов было введено правило «трех красных линий»: соотношение обязательств за вычетом авансовых платежей к активам не должно превышать 70%; чистый долг к капиталу не должен превышать 100%; отношение денежных средств к краткосрочному долгу не должно быть ниже 100%.

Из 334 девелоперов, которые подпадают под новое регулирование, 50 компаний фиксируют превышение норматива по всем трем критериям, и на долю этой группы приходится около 40% сектора; еще 62 компании, на долю которых приходится около 20% сектора, не выполняют два из трех нормативов, отмечает в обзоре Альфа-банк.

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