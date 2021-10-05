Госдума-21: шпионы, фрики, террористы 1 5.10.2021, 14:54

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фото: ТАСС

В России начинает действовать новое политическое шапито.

Путинская группировка силовиков, находясь у руля власти в России, даже после фейковых выборов в Госдуму продолжает топтаться по Конституции. Согласно ст.99 основного закона РФ первое заседание 8-го созыва должен открывать старейший по возрасту депутат парламента, а это сейчас единоросс и бывший зам Лужкова – Владимир Ресин (85 лет). Тем не менее, чтобы сделать Путину приятно вместо него данную миссию исполнит Валентина Терешкова (84 года), которая в 2020 году запустила процесс «обнуления». В думском театре абсурда главное быть первой женщиной-космонавтом, а остальное прибавится, и даже закон не писан, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

В целом же обновленный российский парламент в персональном плане являет отталкивающее зрелище, и явно не станет заниматься при живом «царе» реальном законотворчеством. Будет вероятно политическое шапито с новыми паяцами из лона силовиков.

Для начала стоит упомянуть творческую «интеллигенцию». По Одинцовскому одномандатному округу депутатом будет «обреченный на любовь» лауреат премии ФСБ России и премии Минобороны в области культуры и искусства, певец и доверенное лицо Путина – Денис Майданов. Другой актер, исполняющий роли царских офицеров и сотрудников спецслужб Дмитрий Певцов, тоже пришелся ЕР ко двору и теперь продолжит играть роли уже в стенах Госдумы. Это конечно куда круче, чем «Ленком».

Еще одна пустышка новой Госдумы известный своей известностью фрик и носитель горы бессмысленных знаний «Онотоле» - Анатолий Вассерман. «Он все знает, но ничего не понимает», как метко про него говорят, как раз такой типаж нужен режиму силовиков. Вассермана буквально пропихнули в Госдуму, ведь сбор подписей в его поддержку оказался фейковым. Типаж давно находится на содержании ГРУ, которое помогло сформировать медиа-образ бородатого «знатока» в облачении с 26 карманами. Генератор различного несусветного бреда и низкопробных конспирологий, и по совместительству автор колонок для ФАН, очевидно, заместит уже обветшалого и тривиального Жириновского. Россиян от реальных тем будут отвлекать информационным мусором о жилетке Вассермана или его эпатажные меры по борьбе с либералами и «за» легализацию оружия.

С огромными усилиями силовики катапультировали в стены Госдумы еще двух персонажей, но уже криминальной природы. «Единая Россия» переживает глубочайший дефицит кадров, и вынуждена юзать различные политические отбросы.

В Кировской области депутатским мандатом разжилась неудавшаяся агентка ГРУ Мария Бутина, погоревшая в 2018 году в США. В Госдуму неудавшаяся Мата Хари никогда бы не прошла, если бы местный губернатор Игорь Васильев, который отдал ей депутатство. Так же, как и Вассерман, Бутина топит за легализацию оружия. На другие идеи у нее нет времени, ведь по данным КПРФ у новоиспеченного депутата легкого поведения от ЕР остались за границей клиенты.

Чтобы уравновесить успехи ГРУ, коллеги из ФСБ не мытьем, так катаньем обогатили Госдуму настоящим международным террористом. Речь идет, о генерал-майоре ФСБ и бывшем заместителе данной структуры, экс-премьере «ДНР» Александре Бородае. Изначально его восьмой номер в федеральном списке по Ростовской области оказался непроходным, но как выяснилось вице-спикер законодательного собрания региона Вячеслав Василенко поступился местом. Бородая таки завели в парламент.

Сложности с Бородаем вызваны тремя причинами. Во-первых, в Кремле не довольны низкой явкой на выборы паспортизированных жителей Донбасса. Но чтобы скрыть данный факт рисуют «избрание» Бородая. Во-вторых, присутствие боевика и одного из бывших главарей «ДНР» в Госдуме подтверждает прямую вовлеченность России в конфликт на востоке Украины, т.е. Кремль сам себя раскрыл. В-третьих, Бородай сам по себе не имеет никакого политического веса, это отработанный и бесполезный материал, но других «героев» у «Единой России» просто нет.

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