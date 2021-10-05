В Минске мужчина выпил две бутылки водки и сел за руль

В Минске мужчина выпил две бутылки водки и сел за руль5
- 5.10.2021, 14:59
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Медосвидетельствование показало 3,05 промилле алкоголя.
Пьяный водитель устроил аварию на столичном проспекте Любимова, сообщили в ГАИ Минска.
Вечером 4 октября 53-летний водитель Mitsubishi двигался по проспекту Газеты «Звязда» со стороны улицы Голубева в направлении проспекта Любимова. При повороте налево он не справился с управлением и врезался в столб. В аварии никто не пострадал.
Установлено, что водитель в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 3,05 промилле алкоголя.
Нарушитель пояснил, что накануне выпил две бутылки водки. А за руль сел, потому что хотел умереть. В отношении мужчины составили административные протоколы.