Появилось новое видео задержания Саакашвили в Грузии
- 5.10.2021, 15:09
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Ролик был снят в квартире, где политик находился после пересечения границы.
В социальных сетях распространилось новое видео задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает nv.ua.
Судя по всему, ролик был снят в квартире, где находился Саакашвили после пересечения границы.
На коротком видео на бывшего президента Грузии надевают наручники, после чего он пьет из стакана.
Возвращение и задержание Саакашвили
Утром 1 октября Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию. Он опубликовал видеообращение, в котором также указывает, что находится в Батуми.
Сначала в МВД Грузии опровергали информацию о том, что Саакашвили пересек государственную границу страны. Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время брифинга вечером заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По его словам, правоохранители заранее знали о перемещении политика и полностью контролировали процесс.
В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение «для выполнения решений». Также против него открыли новое дело за незаконное пересечение границы. Саакашвили объявил голодовку в тюрьме.
Прес-секретарь президента Владимира Зеленского заявил, что в ОП внимательно следят за ситуацией и глава государства обеспокоен новостями о задержании Саакашвили.
Сам Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения в Украину задержанного в Грузии Саакашвили «различными возможностями».
Адвокат Георгий Чивиашвили предположил, что Саакашили откажется от экстрадиции в Украину.