Появилось новое видео задержания Саакашвили в Грузии 5.10.2021, 15:09

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Ролик был снят в квартире, где политик находился после пересечения границы.

В социальных сетях распространилось новое видео задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает nv.ua.

Судя по всему, ролик был снят в квартире, где находился Саакашвили после пересечения границы.

На коротком видео на бывшего президента Грузии надевают наручники, после чего он пьет из стакана.

Возвращение и задержание Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию. Он опубликовал видеообращение, в котором также указывает, что находится в Батуми.

Сначала в МВД Грузии опровергали информацию о том, что Саакашвили пересек государственную границу страны. Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время брифинга вечером заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По его словам, правоохранители заранее знали о перемещении политика и полностью контролировали процесс.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение «для выполнения решений». Также против него открыли новое дело за незаконное пересечение границы. Саакашвили объявил голодовку в тюрьме.

Прес-секретарь президента Владимира Зеленского заявил, что в ОП внимательно следят за ситуацией и глава государства обеспокоен новостями о задержании Саакашвили.

Сам Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения в Украину задержанного в Грузии Саакашвили «различными возможностями».

Адвокат Георгий Чивиашвили предположил, что Саакашили откажется от экстрадиции в Украину.

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