В Бобруйске уже нет мест для больных COVID-19

В Бобруйске уже нет мест для больных COVID-191
- 5.10.2021, 15:14
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Машины скорой помощи с пациентами начали разворачивать.
Все места в бобруйских больницах переполнены. Даже травматологические отделения в БШК и Морзоновке и онкологическая больница перепрофилированы для ковид больных.
И, если еще вчера онкобольница принимала пациентов, то сегодня подписчик телеграм-канала «Бобруйск Online» стал свидетелем, как развернули минимум три машины скорой помощи с пациентами.
Мест в Бобруйске уже нет. Бобруйчанам предлагают лечиться в близлежащих районах, таких как Осиповичи. Насколько хватит тех же районных больниц и куда будут отправлять лечится бобруйчан - неизвестно.