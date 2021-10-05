В Бобруйске уже нет мест для больных COVID-19 1 5.10.2021, 15:14

2,178

Машины скорой помощи с пациентами начали разворачивать.

Все места в бобруйских больницах переполнены. Даже травматологические отделения в БШК и Морзоновке и онкологическая больница перепрофилированы для ковид больных.

И, если еще вчера онкобольница принимала пациентов, то сегодня подписчик телеграм-канала «Бобруйск Online» стал свидетелем, как развернули минимум три машины скорой помощи с пациентами.

Мест в Бобруйске уже нет. Бобруйчанам предлагают лечиться в близлежащих районах, таких как Осиповичи. Насколько хватит тех же районных больниц и куда будут отправлять лечится бобруйчан - неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».