Лидеры ЕС обсудят идею создания стратегического запаса газа 1 5.10.2021, 15:25

фото: Gaz-System

Урсула Фон де Ляйен заявила, что Европа будет инвестировать в возобновляемые источники энергии.

Лидеры Евросоюза на саммите в октябре будут обсуждать идею создания стратегического запаса газа и отделения цен на электроэнергию от цен на газ.

Об этом заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Фон дер Ляйен сказала, что скачок цен на электроэнергию для европейских потребителей был главным образом результатом намного более дорогого газа, поскольку мировой спрос вырос, а ключевые европейские поставщики газа, такие как Россия, не увеличили поставки.

"Что касается газа, то мы сильно зависим от импорта - 90% газа импортируется. Во всем мире экономика растет, поэтому спрос растет, но предложение соответственно не растет. Мы очень благодарны, что Норвегия увеличивает производство, но, похоже, этого нет в России", - отметила она.

Фон де Ляйен сказала, что ЕС должен инвестировать в возобновляемые источники энергии, поскольку это сделает его независимым от импорта и стабилизирует цены. Но более насущные шаги будут предметом следующего саммита ЕС 21-22 октября.

"В краткосрочной перспективе мы будем обсуждать в Европейском совете, как действовать с хранением, стратегическим резервом, и мы посмотрим на общий состав цен на рынке электроэнергии, потому что если цены на электроэнергию высокие, то это из-за высоких цен на газ. Мы должны посмотреть на возможность отделения на рынке, потому что у нас намного дешевле энергия, в частности, из возобновляемых источников", - сказала фон дер Ляйен.

С начала 2021 года цены на природный газ в Европе выросли более чем втрое.

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