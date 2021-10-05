«В Москве усиливается антилукашенковское лобби» 5.10.2021, 15:29

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Второй «Боинг» может прилететь в любой момент.

Кейс с корреспондентом «Комсомолки» - прекрасный индикатор всей сложной многогранности российско-беларусских официальных отношений.

Он прекрасен тем, что показывает эти отношения абсолютно прозрачно на данный момент как они есть, пишет телеграм-канал «Рефлексия и реакция».

В российских медиа принято табу на прямую критику Лукашенко и его режима. Табу настолько жесткое, что даже арест своего корреспондента непонятно где, который в случае любой другой западной или нейтральной страны превратился бы в пропагандистскую истерику на телеканалах РФ, в случае Беларуси порожадет демонстрацию явного недовольства официальными лицами как максимум, что можно продемонстрировать, не нарушая табу напрямую.

Тем не менее это недовольство есть и оно сильно и дошло до Путина, который устами Пескова выразил неудовлетворенность ситуацией. Останется ли неудовлетвореннность лишь на словах, будет видно в ближайшие дни. Высока вероятность, что да. Это вдолгую может повлечь укрупнение антилукашенковского лобби среди московского истеблишмента, по аналогии с антикадыровским. Такая ситуация уже ложится во внутрироссийские элитные разборки как аргумент критики российской власти и текущего силового блока и выходит за рамки отношений РФ-РБ непосредственно в саму внутрироссийскую политику.

Вообще заметно что градус на самом-самом верху белорусской вертикали накален предельно. Публикация скорее всего могла быть убрана по звонку за несколько минут. Но градус накала требует демонстративной порки. Проблема в том что гнев - плохой стратег. И второй «Боинг» может прилететь в любой момент от своих же действий.

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