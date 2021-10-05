Ученые показали, как речь робота влияет на доверие к нему людей 5.10.2021, 15:40

Как ни странно, доверие — очень важный аспект взаимодействия человека с ИИ.

При этом доверие как феномен устроено довольно сложно и зависит и от внутренних психологических факторов, и от внешних, сообщает Naked science.

Психологические теории описывают способность к доверию либо как стабильную черту человека, сформированную в ранний период его жизни, либо как некое состояние ума, на которое влияют многочисленные когнитивные, эмоциональные и социальные факторы в более зрелом возрасте. Доверие, как правило, описывают двумя основными характеристиками: позитивным отношением к объекту и готовностью быть уязвимым, принимая возможные риски, связанные с доверием к другому.

Ученые из Университета Палермо провели эксперимент, в котором изучили влияние речи робота на доверие к нему пользователей. Выводы пока опубликованы в базе препринтов arXiv. Интересно, что робот, участвовавший в исследовании, говорил не с людьми, а вслух сам с собой, то есть воспроизводил некий аналог внутреннего диалога человека. В исследовании также участвовали 27 человек: каждого попросили дважды заполнить одну и ту же анкету — до взаимодействия с роботом и после.

По словам добровольцев, они стали больше доверять машине после общения с ней. Кроме того, разговор робота с самим собой укрепил это «чувство», поскольку сделал его психологически похожим на человека и объяснил людям его действия и намерения. Этот подход, по мнению авторов, может пригодиться в развитии взаимоотношений людей и машин, а значит, и во все более серьезном внедрении их в нашу жизнь. Следующий шаг ученых — масштабное исследование с привлечением большего числа участников.

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