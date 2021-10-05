Полет рекламной фантазии 5 Telegram-канал «СерпомПо»

5.10.2021, 15:54

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Дмитрий Рогозин

Фото: РИА «Новости»

Мечта о «рывке» и «прорыве» теперь дополнена у российского начальства мечтой о «притоке».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорит, что полет на МКС актрисы и кинооператора вызван тем, что «мы очень хотим, чтобы пошел приток молодых специалистов к нам».

С этой смешной точки зрения, сегодняшнее явление Рамзана Кадырова в доспехах былинного богатыря должно привлечь толпы молодежи посмотреть памятник Александру Невскому, открытый окрест Чудского озера посреди псковского бездорожья.

Хотеть и фантазировать можно, как угодно. У нас ведь, согласно Путину, уже в 2019 и на Луну российские космонавты должны были высадиться, а потом «запустить в сторону Марса миссию».

Но на «приток молодых специалистов» в космическую отрасль влияют не рекламные завихрения начальства, а зарплата, перспективы профессионального роста, международное сотрудничество с учеными других стран.

А не тот факт, что, найдя патриотический повод, «освоят бюджет» - снимут на орбите российское кино о космосе, которое десятки лет успешно снимается в павильонах и с использованием компьютеров.

Да и как может убогая фантазия об орбитальной киношке сравниться с видео и фото фантастических полетов «Вояджеров», миссий к Сатурну, Юпитеру, Плутону кадров посадки зонда «Гюйгенс» на Титан, бьющими на Энцеладе гейзерами?

Если что и способно поразить умы, то эти достижения американской и европейской космонавтики.

Техническое отставание космической отрасли нашей страны, усугубленное санкциями, помноженное на слабость экономики, пытаются прикрыть шумным рекламным маскарадом с художественным кино на орбите, имитирующим движение вперед. Такая это провинциальная глупость.

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