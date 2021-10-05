БОР: Не слушайте новости из зомбоящика 5.10.2021, 16:06

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Спасти страну от эпидемии COVID-19 можно, если мы все останемся дома.

Очереди во всех больницах Беларуси. О соблюдении дистанции речи не идет. Люди как кильки в банке плотно стоят друг к другу. Студентов загоняют обратно в аудитории. Проводят всяческие ябатьковские шабаши, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР.

Лу и Ко открыто и нагло проводят политику геноцида белорусского народа (кстати, заметим, в Ко больше половины людей, которые не имеют отношения к Беларуси, соответсвенно, на белорусов им плевать).

Поэтому нам нужно самим подумать о себе. Уже все медики сказали, что четвертая волна серьезнее предыдущих. К тому же, ситуацию осложняют сезонные заболевания. Нормальных вакцин все еще не поставлено, хотя это является одним из условий Белорусского объединения рабочих.

Мы не хотим истребления нашей нации. Нам нужна здоровая, процветающая Беларусь. Беларусь без кумовства и мусорского беспредела. Беларусь без коррупции и псевдозащитников. Беларусь без отморозков и подхалимов. Если не ради политических мотивов, то хотя бы для самих себя, для родных, которых мы можем случайно заразить. Для родителей и для друзей.

Берегите себя и своих близких. Закупитесь всеми необходимыми продуктами и сделайте запас в иностранной валюте. Останьтесь дома, не ходите по душным офисам и пыльным цехам. Не толпитесь на проходных. Не слушайте новости из зомбоящика. И только тогда мы сможем спастись.

Стачке быть

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