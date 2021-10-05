Как сестра Ким Чен Ына пытается помирить Пхеньян и Сеул 1 5.10.2021, 16:20

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Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон

Фото 2017 года

В официальной иерархии КНДР она сейчас занимает один из высших постов.

C 4 октября 2021 года между КНДР и Южной Кореей снова есть контакт. Первый раз за два месяца официальные лица обеих стран говорили друг с другом по телефону - после того, как Пхеньян приостановил связь в августе нынешнего года, что вызвало беспокойство во всем мире. "Правительство считает, что с восстановлением каналов связи между Югом и Севером заложена основа для восстановления межкорейских отношений", - цитирует агентство AFP заявление министерства объединения Республики Корея. Государственное информационное агентство КНДР называет этот шаг попыткой достичь "долгосрочного мира" на Корейском полуострове, пишет "Немецкая волна".

Кто стоит за попыткой примирения

За возобновлением контактов с Южной Кореей, судя по всему, стоит сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон. Впрочем, ее влияние выходит далеко за эти рамки: разведка Южной Кореи еще год назад называла Ким Ё Чжон, которой предположительно 34 года, "де-факто номером 2" в стране.

В официальной иерархии она сейчас занимает один из высших постов. Верховное народное собрание избрало ее и еще 6 других функционеров в комиссию по государственным делам. Высший руководящий орган Северной Кореи - Госсовет - возглавляет ее брат Ким Чен Ын. В Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон занимает пост заместителя руководителя отдела в Центральном Комитете. Следующим шагом может стать ее повышение до членам Политбюро.

Карьера Ким Ё Чжон - следствие тесных многолетних доверительных отношениях с братом Ким Чен Ыном. В период с 1996 по 2000 годы брат и сестра вместе учились в частной школе в швейцарском Берне, причем ее оценки, говорят, были лучше, чем у него. Находясь там, они вместе пережили известие о бегстве тети и ее семьи в США и о раке груди у их матери. После окончания школы и возвращения на родину Ким Ё Чжон работала личным секретарем своего отца Ким Чен Ира.

Как сестра Ким Чен Ына оказалась в политике

Тогдашнего лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон так поразила своим политическим талантом, что, как пишет корейское издание Joong Ang Ilbo, он готов был сделать ее своим преемником, если бы она была мужчиной. После смерти отца в конце 2011 года она - опять-таки в качестве личного секретаря - помогала брату укреплять его власть. А формально ее карьера началась в отделе пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи.

Молодой лидер Северной Кореи тоже доволен сестрой. Вместо него Ким Ё Чжон ездила на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане и на похороны жены бывшего президента Южной Кореи. На обоих саммитах с участием президента США Трампа она также была вместе с братом, за что южнокорейская пресса присвоила ей звание "посланницы мира". Но после провала саммита в Ханое отношения КНДР и Южной Кореи снова ухудшились. В июне 2020 года в знак протеста против поддержки Сеулом санкций ООН против КНДР Пхеньян демонстративно взорвал офис по межкорейским связям в технопарке Кэсон.

"Посланница мира" или "принцесса с ядовитым языком"

На фоне всего этого имидж Ким Ё Чжон существенно изменился. Из "посланницы мира" она превратилась в "принцессу с ядовитым языком". Ким Ё Чжон, например, угрожает Сеулу силой, если южнокорейские власти не примут мер против запуска правозащитниками пропагандистских воздушных шаров в сторону Северной Кореи. Администрацию Байдена она призвала быть поосторожнее, если американцы хотят ночами спокойно спать. А президента Южной Кореи Муна жестко критиковала за то, что тот назвал тестовый запуск ракет КНДР "провокацией".

Но неделю назад сестра Ким Чен Ына изменила свою риторику. КНДР может принять участие в новом межкорейском саммите, снова открыть офис в Кэсоне и официально объявить конец войне на Корейском полуострове, если Сеул закончит проводить "враждебную политику", заявила она. До этого Ким Ё Чжон назвала соответствующее предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, с которым он выступил на Генассамблее ООН, "хорошей и интересной идеей". Все это можно расценить как сигнал того, что режим Кима хочет улучшить отношения с Южной Кореей, пока еще Мун является президентом. Но его пребывание на посту президента заканчивается в мае 2022 года. После этого к власти может прийти представитель консервативной, критически настроенной по отношению к Северной Корее оппозиции.

В ближайшие месяцы брат и сестра Ким намерены, похоже, поделить между собой сферы деятельности. Ким Чен Ын дальнейшими запусками ракет и жесткой риторики будет оказывать давление на США, добиваясь уступок в деле санкций, а Ким Ё Чжон, как новая "посланница мира", - предлагать саммит двух Корей в обмен на согласие Сеула ослабить экономические санкции против КНДР. Такая сделка стала бы ее первым по-настоящему большим политическим достижением.

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