В российских регионах заканчиваются койки для больных COVID-19 2 5.10.2021, 16:37

1,868

Фото: ТАСС

Смертность бьет рекорды.

Российские регионы вновь сталкиваются с дефицитом коек в больницах из-за всплеска заболеваемости COVID-19 и роста суточного числа новых случаев до максимумов с января, пишет finanz.ru.

Около 200 тысяч человек находятся в стационарах с диагнозом COVID-19, и это число продолжает расти, причем в некоторых субъектах с двузначной скоростью.

Во Владимире в субботу, 2 октября, врачи скорой помощи из-за нехватки мест в ковид-отделениях привезли пациента с коронавирусом к зданию администрации, сообщает «Коммерсант».

Медики заявили, что работают в условиях, когда кареты скорой помощи заменяют стационар, а пациентам не хватает кислорода и лекарств. В региональном департаменте здравоохранения рассказали, что за последний месяц в области почти в два раза выросло число госпитализированных пациентов с COVID-19 - с 976 человек 4 сентября до 1733 человек - 4 октября.

В Саратовской области свободными остаются лишь 5-7% из 4,5 тысячи коек, развернутых в местных больницах. Число госпитализаций за последний месяц увеличилось на треть, сообщил советник областного Минздрава Александр Колоколов. Он добавил, что коечный фонд сейчас такой же, как на пике первой волны, но свободных мест «очень мало».

В оккупированном Севастополе число заражений коронавирусом выросло на треть - до 1220 в день, коечный фонд загружен на 90%. В связи с этим местные власти оборудовали 50 дополнительных мест в пансионате «Изумруд».

В Удмуртии в больницах осталось всего 44 места - 1,4% от коечного фонда размером 2,76 тысяч единиц. Полтора месяца назад у медиков имелся в резерв в 14,5% свободных мест. Но на 28 сентября он сжался в 10 раз.

Более 90% коек заняты в Ростовской, Саратовской областях, Краснодарском и Алтайском краях, ХМАО.

В Москве число госпитализаций выросло на 20% за последнюю неделю и приближается к критической планке, достижение которой в прошлом вызывало каскад ужесточения эпидемиологических мер. Сейчас в столице госпитализируют 1,69 тысячи человек в день, а дополнительные койки требуются, если этот показатель достигает 2 тысячи.

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России зафиксировано 25,1 тысячи новых случаев Covid-19 и 895 летальных исходов (рекорд за все время пандемии).

По суточному числу смертей Россия находится на втором месте в мире, уступая только США, где за последние 24 часа скончались 2,3 тысячи пациентов с коронавирусом.

В субботу в воскресенье Россия выходила на первое место, поскольку темпы регистрации умерших в Штатах падают в выходные дни.

С 2000 по 2015 год количество больниц в России сократилось в два раза - с 10,7 до 5,4 тысячи; количество доступных населению больничных коек упало на треть, до 1,2 миллиона, а в сельской местности - на 40%, подсчитали эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

По их расчетам, если бы «оптимизация» здравоохранения в стране продолжилась прежней скоростью (то есть в среднем закрывались бы 353 больницы каждый год), то к 2022 году количество медучреждений в России упало бы до 3 тысяч - то есть уровня Российской империи в 1913 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».