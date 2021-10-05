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В России обнаружили контрабандные белорусские сигареты

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  • 5.10.2021, 16:43
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В России обнаружили контрабандные белорусские сигареты

При проверке автомобиля таможенник обнаружили фальшстену.

Псковские таможенники и пограничники выявили партию сигарет белорусского производства, которую пытались нелегально ввезти в Россию. Грузовой автомобиль въезжал из Беларуси в Россию через пункт таможенного контроля «Долосцы».

Водитель заявил, что не везет груз, но при проверке автомобиля таможенник обнаружили фальшстену. За ней были спрятаны 170 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценили в более 9 млн российских рублей (124 тысячи долларов). Сигареты изъяты и переданы полиции, сообщает Северо-Западное таможенное управление ФТС России.

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