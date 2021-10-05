Ромуальд Шереметьев: Польша должна выставить белорусским властям ультиматум

Ромуальд Шереметьев: Польша должна выставить белорусским властям ультиматум1
- 5.10.2021, 16:53
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На режим Лукашенко нужно оказать мощное международное давление.
По мнению бывшего вице-министра национальной обороны Польши, военного теоретика, профессора Ромуальда Шереметьева, на польско-белорусской границе сложилась крайне опасная ситуация, сообщает «Польское радио».
— Если есть случаи, когда в наших солдат целятся из оружия, если нарушается безопасность на границе, то это очевидный акт агрессии, этого нельзя просто так оставить и делать вид, что этого не существует. Нужно заявить, что мы находимся в состоянии войны, что Беларусь является агрессором, и призвать ее в ультимативной форме прекратить подобные действия, — считает он.
Эксперт считает, что Польша должна потребовать помощи у союзников по НАТО и ЕС:
— Польша ведь является членом НАТО, существенным оборонным звеном на его восточном фланге. В связи с этим возникает вопрос, не должно ли НАТО оказать помощь Польше? Прежде всего путем укрепления нашей обороноспособности, а также оказания международного давления на режим Лукашенко, поскольку наша государственная граница нарушается, а Польша подвергается реальной угрозе военной агрессии.