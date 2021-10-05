Диетолог рассказала о пользе макарон и картофеля 2 5.10.2021, 16:59

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Однако есть их нужно правильно.

Картофель и макароны могут быть полезны для здоровья, если их правильно подобрать и приготовить. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Картофель нужно отваривать в мундире, предварительно промыв. Есть его всем следует только в сочетании с овощными гарнирами и салатами, а не с мясом, рыбой или птицей. Тогда мы сможем получить всю гамму полезных веществ», — приводит ее слова портал Nation News 4 октября.

При этом специалист подчеркнула, что людям, склонным к набору веса, следует ограничить потребление картофеля до одного или двух раз в неделю.

Выбирая макароны, предпочтение лучше отдавать продукту из цельнозерновой муки. Рекомендуется употреблять макароны не более трех раз в неделю. Готовить данный продукт полезнее всего с овощными гарнирами и зеленью, добавила диетолог.

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