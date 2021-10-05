Полыхает даже у тракторов и комбайнов 5.10.2021, 17:09

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Что происходит в белорусском агросекторе.

1 октября неподалеку от агрогородка Оздятичи, что в Борисовском районе, сгорел кормоуборочный комбайн, сообщает Беларусь за МКАДом. Директор «БорисовСоюзАгро» Людмила Пупчик заявила, что агрегат уничтожен практически целиком. Но при этом он «выработал свой ресурс и остаточной стоимости не имеет».

Людмила Пупчик также рассказала, что комбайн убирал кукурузу и в процессе у него порвался топливный шланг. Солярка начала вытекать и воспламенилась. Водитель остановил агрегат, но после комбайн сам завелся, а трубы начали стрелять. Комбайнер успел спастись, а вот его вещи сгорели.

Шутки ради, можем предположить, что в то время комбайнер параллельно читал новости и у комбайна начало пригорать. После чего он совершил неудачную попытку покинуть Беларусь и уехать в Польшу собирать клубнику, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР.

Но это все шуточки. На деле же пора принять как факт, что с техникой в наших колхозах опасность травматизма приравнивается к тому же уровню, что и в шахтах на «Беларуськалии». И это при работающих профсоюзах, которые должны защищать рабочих! А раз они не выполняют своих функций, значит мы сами себя защитим.

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