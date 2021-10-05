Нелегалы, попавшие в ЕС с территории Беларуси, наводнили польско-немецкую границу 2 5.10.2021, 17:25

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иллюстрационное фото dpa

Установлен рекорд.

Немецкая федеральная полиция заявляет об увеличении числа мигрантов, которые незаконно переходят польско-немецкую границу. С 1 по 3 октября границу пересек 251 человека. Полиция называет это рекордом. Предполагается, что это мигранты, которые прибыли в Беларусь, а затем прошли в Польшу и Литву.

Немецкая полиция приводит примеры задержаний. 1 октября группу из 12 иракцев без вида на жительства обнаружили в коммуне Фалькенхаген. Среди них была 20-летняя беременная женщина, которую доставили в больницу.

2 октября полицейские обнаружили пять граждан Йемена возле деревни Гросс Гастрозе, 15 иракцев во Франкфурте-на-Одере и группу из 29 иракцев и двух сирийцев без документов в Фалькенхагене.

Всех мигрантов передали в центр приема беженцев.

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