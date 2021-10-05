Сложность майнинга биткоина увеличилась почти на 5%
- 5.10.2021, 18:04
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Показатель вырос уже шестой раз подряд.
5 октября после очередного перерасчета сложность майнинга биткоина увеличилась на 4,71%, до 19,89 трлн хешей (Т), по данным BTC.com. Показатель вырос уже шестой раз подряд. С конца июля сложность майнинга первой криптовалюты суммарно выросла на 39%, передает РБК.
Сложность майнинга биткоина рекордно снижалась с конца мая до середины июля из-за полного запрета на добычу криптовалют властями Китая. Из-за ограничительных мер в КНР хешрейт первой криптовалюты снижался более чем на 50%, поскольку майнеры массово отключали оборудования для релокации в другие страны. Сейчас хешрейт восстанавливается и 5 октября составляет 136 Eh/s (экзахешей).
5 октября цена биткоина превысила $50 тыс. впервые с 7 сентября. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 5%. Рост за неделю составил 18%.