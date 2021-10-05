Илва Йоханссон: Отчаяние Лукашенко свидетельствует о том, что санкции наносят ущерб 2 5.10.2021, 18:16

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Илва Йоханссон

ЕС перекроет авиасообщение Минска со странами-источниками миграции.

Властные органы Европейского союза (ЕС) захотели прекратить рейсы в Минск из стран, откуда чаще всего начинают свой путь нелегальные мигранты, чтобы впоследствии перебраться на территорию Европы.

Об этом заявила на слушаниях Европарламента еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Она отметила, что уровень миграции в ЕС из Сирии, Ирака и стран Африки через белорусскую территорию продолжает расти. Еврокомиссар обвинила власти республики в пособничестве нелегалам и попытке дестабилизировать европейское объединение.

«Люди обычно ищут убежища от Беларуси, а не в Беларуси. Режим использует людей беспрецедентным образом в качестве инструмента давления на Европейский союз и зарабатывания денег», — рассказала Йоханссон. По ее словам, прекращение авиасообщения со странами-источниками миграции может поспособствовать урегулированию миграционного кризиса на границах.

Мигранты, по ее словам, «приезжают в туры, организованные государственной туристической компанией «Центркурорт», останавливаются в одобренных государством отелях», а затем их перевозят к границе люди в униформе без опознавательных знаков на микроавтобусах без номеров.

«Отчаяние Лукашенко свидетельствует о том, что санкции наносят ущерб, — подчеркнула Юханссон. — Каждый день усиливает впечатление, что это безумные шаги режима, который видит поворот истории. Его цель — дестабилизировать Евросоюз. Но он серьезно просчитался. Нашим ответом были единство, солидарность и действия».

По словам еврокомиссара, в ответ на беспрецедентные действия белорусских властей Еврокомиссия представила план действий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, в котором ситуация на белорусской границе называется «незаконным ввозом мигрантов, спонсируемым государством».

«Мы предложили Совету ЕС частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима для государственных служащих Беларуси, сохранив при этом преимущества упрощения визового режима для белорусского народа», — добавила Юханссон.

Она также отметила, что в ситуации миграционного кризиса на границе с Беларусью «ЕС продемонстрировал свою полную солидарность с нашими государствами-членами».

«Мой главный посыл заключается в том, что мы должны защищать нашу общую границу ЕС на основе общих ценностей, — сказала Юханссон. — Мы должны быть тверды и едины по отношению к Лукашенко. И мы должны показать, что мы, Европейский союз, стоим на других ценностях — на верховенстве закона и полном уважении основных прав. Мы должны защищать наши границы и наши ценности».

Еврокомиссар также подчеркнула, что важно противостоять дезинформации, которую распространяет белорусский режим. «Мы должны продолжать укреплять коммуникацию и усилия по повышению осведомленности параллельно с нашей поддержкой белорусских демократических сил, —заявила она. — Евросоюз поддерживает белорусский народ, и мы продолжим делать это в будущем».

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