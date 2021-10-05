Европейский регулятор может одобрить еще две вакцины 5.10.2021, 18:16

3,746

В одном из препаратов используется более традиционная технология, чем во всех других.

Уже до конца этого года Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может официально одобрить две вакцины против коронавируса. Речь идет о препаратах Novavax и CureVac, сообщает La Repubblica.

"Оценка CureVac и Novavax должна быть завершена к концу года. Последний вариант очень интересен, поскольку в нем используется более традиционная технология, чем в вакцинах, одобренных на сегодняшний день. Многие дозы могут быть произведены за пределами Европы", — заявил руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA доктор Марко Кавалере.

В ЕМА уже одобрили целый ряд вакцин против коронавируса: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».