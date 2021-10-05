США испытали истребители F-35 для термоядерного удара 3 5.10.2021, 18:38

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Наличие истребителя с такими возможностями дает совершенно новый потенциал стратегического уровня.

Американские военные провели сертификационное испытание истребителя пятого поколения F-35A Lightning II по нанесению удара с помощью термоядерной авиабомбы B61-12. Об этом сообщило. Боевое авиационное командование ВВС США во вторник 5 октября.

Указано, что недавно два истребителя F-35A Lightning II провели бомбометание с использованием тестовой версии невооруженной управляемой термоядерной авиабомбы B61-12. При этом отмечается, что это событие ознаменовало собой завершение сертификации самолета в ядерной конфигурации.

Истребители провели бомбометание на полигоне Тонопа в штате Невада. Это было первое применение авиабомбы B61-12 самолетами F-35A Lightning II.

ВВС США указывают, что не все истребители этого типа будут предназначены для несения ядерного оружия – только их специальные эскадрильи.

"Бомбы серии B61 представляют собой тактическое гравитационное ядерное оружие, которое может использоваться на самолетах двойного назначения, таких как F-15E и F-16 C/D", – сказал подполковник Дэниел Джексон, начальник подразделения по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции штаба Боевого авиационного командования ВВС США.

Он отметил, что "наличие истребителя пятого поколения с такими возможностями дает совершенно новый потенциал стратегического уровня, который способствует укреплению способностей нашей страны по ядерному сдерживанию".

Особенность новой авиабомбы B61-12, которая пришла на смену устаревшим моделям В61, состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом (для чего требовалось пролететь точно над целью), а сбрасывать заряд с летящего самолета, после чего бомба автономно планирует в сторону цели много километров, в случае необходимости подруливая.

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