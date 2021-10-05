БМЗ остановил одну из трех сталеплавильных печей 2 5.10.2021, 19:07

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Печь будет остановлена до февраля.

Белорусский металлургический завод реализует проект по реконструкции пылегазоулавливающей установки (ПГУ-3) и для этого с 5 октября останавливает одну из сталеплавильных печей, сообщается на сайте предприятия.

В то время, пока печь будет отключена, планируется провести реконструкцию системы улавливания и очистки отходящих газов печи, и построить новую пылегазоулавливающую установку, а также систему мониторинга выбросов в атмосферу. Ожидается, что все это поможет существенно снизить объемы вредных выбросов от печи.

Оборудование для этого проекта поставляет финская компания «WaterGroupLtdOY», а фактический объем инвестиций на 01.09.2021 года составил 12,042 миллионов долларов, отмечает пресс-служба предприятия.

Основные работы по реконструкции будут производиться с октября 2021 года по февраль 2022-го. При этом завод будет продолжать работать, используя две из трех сталеплавильных печей.

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