Швабры и офшоры Даниил Константинов

5.10.2021, 19:28

Даниил Константинов

Для каждой скрепы российской государственности есть свое место.

Для каждой скрепы российской государственности есть свое место.

Новости последних дней дают нам четко понять, какие именно скрепы современной российской государственности востребованы сейчас более всего: швабры и офшоры.

Для каждой скрепы есть свое место. Швабры должны быть в задницах, а офшоры - за границей. Без одного не может быть другого. Швабры - надежный залог офшоров, их прочный фундамент. Швабра еще и инструмент хозяина офшора, которым тот грозится плебсу, недовольному роскошью офшоровладельцев, а иногда использует и по прямому назначению, карая зарвавшийся плебс.

Швабра символизирует страх и насилие. А офшор - благополучие тех, кто владеет владельцами швабр. Одни российские рабы пытают других (рангом пониже), чтобы обеспечить беспрепятственное течение благ в направлении офшорного рая. Тем, кто применяет швабру на практике, много не достанется, но кое-какие крохи с барского стола перепадут. Звездочки на погонах, выслуга лет, ранняя пенсия и прочие ништяки отставного вертухая манят, соблазняют, заставляя вновь схватиться за швабру, и, залив глаза дешевой водкой, вновь пытать-пытать-пытать.

Странное дело - современная Эрефия, плотно подпершись идеологическим базисом антизападной гомофобии, сама держится на соплях систематического гомосексуального насилия. Все эти бесконечные швабры, проталкиваемые в известные места. Вся система "исправления" человека, завязанная на постоянных угрозах "опустить". Весь современный силовой и бизнес-лексикон (боевое НЛП) со всеми этими "нагнуть", "е.....ть" и прочим. Что же это? Латентная гомосексуальность власть предержавших со всей их обслугой, неумолимо проявляющаяся сквозь макияж "традиционных ценностей"? Или же все дело все-таки в насилии, как главном скрепляющем материале россиянства?

Но больше всего пугает одно - молчание. Тотальное молчание общества, привыкшего ко всему. Я помню, как обнародование записей пыток в грузинской тюрьме вызвало массовые выступления грузин и привело в итоге к поражению на выборах правящей партии Саакашвили. Я тогда сидел в тюрьме, а по телевизору как раз показывали эти события. А потом я и сам побывал там и пообщался с людьми, которые принимали участие в этих событиях. Вот только у нас ни офшоры, ни пытки уже не вызывают почти никаких эмоций. Одни нас насилуют, другие за наш счет обогащаются, но русский человек твердо стоит на своем - "моя хата с края", а ты...."а ты умри сегодня, а я - завтра".

Даниил Константинов, Facebook

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