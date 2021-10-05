В одной из деревень Пинского района объявили карантин из-за бешеной лисы 5.10.2021, 19:31

Лиса покусала собаку

В Пинском районе ввели карантин: деревня Лемешевичи объявлена неблагополучной зоной по бешенству животных, сообщает Пинский райисполком.

Недавно в деревню Лемешевичи, что в Пинском районе, пришла лиса. Животное вело себя агрессивно, напало на собаку и укусило ее. Местные жители сообщили в Пинскую райветстанцию.

Приехавшие ветврачи животное усыпили. Лабораторные исследования показали, что лиса была больна бешенством. Собаку, которую она покусала, также пришлось усыпить.

Пинский райисполком объявил деревню Лемешевичи Лопатинского сельсовета неблагополучной зоной по бешенству животных и установил карантин.

Проводятся специальные ограничительные и профилактические мероприятия.

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