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В Индонезии открыли музей, сделанный полностью из пластикового мусора

  • 5.10.2021, 19:39
В Индонезии открыли музей, сделанный полностью из пластикового мусора

Видеофакт.

В Индонезии экологи создали музей, полностью изготовленгый из пластикового мусора, чтобы призвать людей переосмыслить свои привычки и сказать "нет" одноразовым пакетам и бутылкам, сообщает Reuters.

Музей под открытым небом в городе Гресик на востоке Явы создавали три месяца из более чем 10 тысяч единиц пластикового мусора (бутылки, пакеты, трубочки), собранных в реках и на морских пляжах.

В центре музея - статуя "Дэви Шри" - богини процветания, юбка которой сделана из одноразовых пакетиков.

"Мы хотим послать людям месседж о важности прекращения использования одноразового пластика. Эти пластмассы очень трудно перерабатывать. Мы должны прекратить потребление одноразового пластика прямо сейчас, потому что он загрязняет наш океан, который является для нас источником пищи", - говорят в музее.

Индонезия занимает второе место после Китая по объему пластика, который выбрасывают в океан. Вместе с Филиппинами и Вьетнамом эти четыре страны несут ответственность за более чем 50% океанского пластика.

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