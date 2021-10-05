В Индонезии открыли музей, сделанный полностью из пластикового мусора 5.10.2021, 19:39

Видеофакт.

В Индонезии экологи создали музей, полностью изготовленгый из пластикового мусора, чтобы призвать людей переосмыслить свои привычки и сказать "нет" одноразовым пакетам и бутылкам, сообщает Reuters.

Музей под открытым небом в городе Гресик на востоке Явы создавали три месяца из более чем 10 тысяч единиц пластикового мусора (бутылки, пакеты, трубочки), собранных в реках и на морских пляжах.

В центре музея - статуя "Дэви Шри" - богини процветания, юбка которой сделана из одноразовых пакетиков.

"Мы хотим послать людям месседж о важности прекращения использования одноразового пластика. Эти пластмассы очень трудно перерабатывать. Мы должны прекратить потребление одноразового пластика прямо сейчас, потому что он загрязняет наш океан, который является для нас источником пищи", - говорят в музее.

Индонезия занимает второе место после Китая по объему пластика, который выбрасывают в океан. Вместе с Филиппинами и Вьетнамом эти четыре страны несут ответственность за более чем 50% океанского пластика.

'We want to send a message to the people to stop the use of single-use plastics,' says Prigi Arisandi, who has created a museum made entirely from plastic items. The exhibition has received over 400 visitors since it opened last month in Gresik, Indonesia https://t.co/iTDAspFI0q pic.twitter.com/TvmoXHbtYN — Reuters (@Reuters) October 4, 2021

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