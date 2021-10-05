закрыть
5 октября 2021, вторник, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси меняется порядок формирования цен на лекарства

2
  • 5.10.2021, 19:54
  • 4,384
В Беларуси меняется порядок формирования цен на лекарства

Что изменится?

5 октября Таракан подписал указ, изменяющий порядок формирования цен на лекарства, медизделия и медтехнику.

«Для увеличения объемов продаж многие производители предоставляют аптечным сетям финансовые и товарные скидки, размер которых в настоящее время не учитывается при формировании цены. После вступления изменений в силу оптовые и торговые надбавки будут применяться к отпускным ценам организаций-изготовителей (контрактным ценам импортеров), уменьшенным на величину таких скидок», – сообщает пресс-служба узурпатора.

Кроме этого, аптечные сети получили право суммировать оптовую и торговую надбавку при формировании розничных цен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Оставшись дома, мы вернем себе страну
Оставшись дома, мы вернем себе страну Артем Черников
Ваша вина, Лукашенко
Ваша вина, Лукашенко Ирина Халип
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа Андрей Санников
Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип