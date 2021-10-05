В Беларуси меняется порядок формирования цен на лекарства 2 5.10.2021, 19:54

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Что изменится?

5 октября Таракан подписал указ, изменяющий порядок формирования цен на лекарства, медизделия и медтехнику.

«Для увеличения объемов продаж многие производители предоставляют аптечным сетям финансовые и товарные скидки, размер которых в настоящее время не учитывается при формировании цены. После вступления изменений в силу оптовые и торговые надбавки будут применяться к отпускным ценам организаций-изготовителей (контрактным ценам импортеров), уменьшенным на величину таких скидок», – сообщает пресс-служба узурпатора.

Кроме этого, аптечные сети получили право суммировать оптовую и торговую надбавку при формировании розничных цен.

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