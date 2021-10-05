Forbes обновил рейтинг богатейших американцев 1 5.10.2021, 20:03

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Трамп выпал из списка.

Американский журнал Forbes обновил свой рейтинг богатейших американцев, куда вошли 400 миллиардеров. В четвертый раз подряд первое место в списке занял Джефф Безос. Его состояние Forbes оценил в 201 миллиард долларов, передает zn.ua.

В список богатейших американцев впервые за 25 лет не попал бывший президент США Дональд Трамп. Ему не хватило 400 миллионов долларов.

Совокупный собственный капитал первой двадцатки рейтинга больше, чем ВВП Канады – 1,8 триллиона долларов. За год совокупное состояние ТОП-20 рейтинга миллиардеров-американцев увеличилось на 500 миллиардов долларов.

Состояние всех миллиардеров из списка по сравнению с прошлым годом выросло на 40% — с 3,2 триллиона долларов до 4,5 трлн. Почти все миллиардеры оказались богаче, чем годом ранее.

Второе место у Илона Маска. Состояние основателя Tesla и SpaceX оценили в 190,5 млрд долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг третий с 134,5 млрд долларов. Четвертое место занял Билл Гейтс с 134 млрд долларов.

В первую двадцатку рейтинга попали два новичка: инвестор Леонард Блаватник ($36,7 млрд). Он вывел на рынок Warner Music. Вторая фамилия - Стивен Шварцман ($37,4 млрд), он соучредитель альтернативного инвестиционного гиганта Blackstone. Из новичков, которые вошли в общий рейтинг, самым богатым оказался предприниматель Сэм Банкман-Фрид, занимающийся криптовалютами ($22,5 млрд).

Среди сфер предприниматели в IT-сфере занимают 10 из 20 первых позиций. В первую двадцатку вошли три женщины: наследница Walmart Элис Уолтон, бывшая жена Безоса Маккензи Скотт и вдова покойного Дэвида Коха Джулия Кох.

Всего в списке 282 человека, которые заработали свое состояние самостоятельно. Еще 61 участник получил его в наследство, а 57 человек получили наследство и сыграли активную роль его приумножении.

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