В работе Instagram опять произошел глобальный сбой

В работе Instagram опять произошел глобальный сбой1
- 5.10.2021, 20:20
Неполадки в работе соцсети обнаружили и жители Беларуси.
В работе социальной сети Instagram второй день подряд происходит сбой. У пользователей происходят проблемы с использованием приложения соцсети.
Об этом сообщает Downdetector.
О проблемах в работе сервиса сообщают жители Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран. При этом незначительные неполадки в работе соцсети обнаружили жители Украины, Беларуси, России и т.д.
В большинстве пользователи жалуются на работу приложения или сайта, а также сообщают о проблеме с подключением к серверу.