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В работе Instagram опять произошел глобальный сбой

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  • 5.10.2021, 20:20
В работе Instagram опять произошел глобальный сбой

Неполадки в работе соцсети обнаружили и жители Беларуси.

В работе социальной сети Instagram второй день подряд происходит сбой. У пользователей происходят проблемы с использованием приложения соцсети.

Об этом сообщает Downdetector.

О проблемах в работе сервиса сообщают жители Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран. При этом незначительные неполадки в работе соцсети обнаружили жители Украины, Беларуси, России и т.д.

В большинстве пользователи жалуются на работу приложения или сайта, а также сообщают о проблеме с подключением к серверу.

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