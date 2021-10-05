Сенаторы США потребовали от Байдена выслать 300 российских дипломатов

Сенаторы США потребовали от Байдена выслать 300 российских дипломатов2
- 5.10.2021, 20:35
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От президента США потребовали поставить России ультиматум.
Сенаторы США из Демократической и Республиканской партий написали открытое письмо президенту страны Джо Байдену, в котором потребовали, чтобы он поставил властям России ультиматум. Москва должна расширить посольство США в РФ, в противном случае 300 российских дипломатов вышлют из Вашингтона. Цитату из обращения приводит Reuters.
«Несоразмерность дипломатического представительства неприемлема. Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих на ее территории, и количеством российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах», — говорится в письме.