В Минске отменили концерт российского рэпера Басты 5.10.2021, 20:55

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До стабилизации эпидемиологической ситуации.

Концерт российского исполнителя Басты, который должен был состояться 9 октября, отменен. Такое решение приняло управление культуры Мингорисполкома, сообщает агентство «Минск-Новости».

Как уточнил начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель, решение принято для минимизации риска возникновения и распространения COVID-19. Концерт отменен до стабилизации эпидемиологической ситуации.

В управлении также напомнили, что с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации определен порядок проведения культурно-зрелищных мероприятий, а именно с использованием только стационарных посадочных мест при их заполнении не более чем на 50% и рассадки зрителей на расстоянии минимум 1−1,5 м друг от друга.

При получении удостоверений на право организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий организаторы информируются о необходимости соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь. Организатор культурного мероприятия несет ответственность за его соответствие требованиям Кодекса о культуре и иных актов законодательства.

Напомним, запрет на проведение массовых мероприятий даже на открытом воздухе введен в Пинском районе.

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