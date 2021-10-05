В Минске отменили концерт российского рэпера Басты
- 5.10.2021, 20:55
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До стабилизации эпидемиологической ситуации.
Концерт российского исполнителя Басты, который должен был состояться 9 октября, отменен. Такое решение приняло управление культуры Мингорисполкома, сообщает агентство «Минск-Новости».
Как уточнил начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель, решение принято для минимизации риска возникновения и распространения COVID-19. Концерт отменен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
В управлении также напомнили, что с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации определен порядок проведения культурно-зрелищных мероприятий, а именно с использованием только стационарных посадочных мест при их заполнении не более чем на 50% и рассадки зрителей на расстоянии минимум 1−1,5 м друг от друга.
При получении удостоверений на право организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий организаторы информируются о необходимости соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь. Организатор культурного мероприятия несет ответственность за его соответствие требованиям Кодекса о культуре и иных актов законодательства.
Напомним, запрет на проведение массовых мероприятий даже на открытом воздухе введен в Пинском районе.