45 стран-членов ОЗХО привлекут РФ к ответу за отравление Навального 5.10.2021, 21:04

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Алексей Навальный

У России будет всего 10 дней для ответа.

В ходе проведения 98 сессии международной организации по запрещению химического оружия Исполнительный совет 45 стран поставит России ряд вопросов относительно отравления политзаключенного оппозиционера Алексея Навального.

В соответствии со статьей IX Конвенции, у России будет предоставлено 10 дней для ответа.

"Необходимо, чтобы Россия подробно описала шаги, предпринятые для расследования использования химического оружия на своей территории", — говорится в заявлении.

Детальную информацию обещают опубликовать позже.

Today, 45 States Parties, including 🇬🇧, have informed the #OPCW Executive Council that they will formally put questions to Russia about the poisoning of @Navalny, under Article IX of the Convention. Russia has 10 days to answer. Details will appear here: https://t.co/hfvYMeEVwP pic.twitter.com/rhY3rk3HX5 — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) October 5, 2021

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