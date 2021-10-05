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45 стран-членов ОЗХО привлекут РФ к ответу за отравление Навального

  • 5.10.2021, 21:04
  • 4,136
45 стран-членов ОЗХО привлекут РФ к ответу за отравление Навального
Алексей Навальный

У России будет всего 10 дней для ответа.

В ходе проведения 98 сессии международной организации по запрещению химического оружия Исполнительный совет 45 стран поставит России ряд вопросов относительно отравления политзаключенного оппозиционера Алексея Навального.

В соответствии со статьей IX Конвенции, у России будет предоставлено 10 дней для ответа.

"Необходимо, чтобы Россия подробно описала шаги, предпринятые для расследования использования химического оружия на своей территории", — говорится в заявлении.

Детальную информацию обещают опубликовать позже.

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