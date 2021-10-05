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Андрей Зельцер — пример мужества и отваги

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  • 5.10.2021, 21:16
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Андрей Зельцер — пример мужества и отваги
Андрей Зельцер

Имя Андрея Зельцера вписано в историю сопротивления.

Немаловажным фактором, благодаря которому он смог дать отпор бандитам лукашеску — смелость, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

В истории с минским стрелком Андреем Зельцером очень важно и символично его социальное положение. Айтишник, работник EPAM, Андрей фактически стал коллективным ответом притесняемой IT-среды на государственный террор.

Он же развенчал стереотип айти-работника как человека, от которого ожидается только мирный протест, а потом релокация вместе со своей перспективной компанией за рубеж для дальнейшей успешной карьеры. Оказывается, бывает совсем по-другому. Андрей Зельцер — пример мужества и отваги.

Друзья Андрея, который выстрелил в сотрудника КГБ, говорят, что это был открытый, общительный человек. Растил сына, работал в престижной IT-компании, занимался фехтованием.

Этому человеку было, что терять. Многое. Но он сделал свой выбор в пользу человеческого достоинства и сопротивления угнетению. Значение этого шага крайне велико.

Резонанс минской стрельбы отзывается эхом арестов. Только за два дня в Беларуси задержано не менее 50 человек за сочувственные комментарии о поступке Зельцера в соцсетях. Это очень подчёркивает, что Андрей Зельцер продолжил жить в людских сердцах.

6 октября 2021 года состоятся похороны.

Имя Андрея Зельцера, как и имена других белорусов погибших за свободу уже вписано в историю сопротивления.

Слава Героям!

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