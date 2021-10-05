Аркадий Мошес: Беларусь ожидает новая волна протестов 5.10.2021, 22:54

1,104

Недовольство будет только расти.

Во вторник в стенах Рийгикогу состоялась конференция "Рубикон-2021. Беларусь между прошлым и будущим". На ней представители белорусской оппозиции и культуры, международные эксперты и эстонские политики говорили о ситуации в этой стране и о том, что ждет ее дальше, передает err.ee.

За последние годы Беларусь покинуло около полумиллиона человек, говорят организаторы конференции, подчеркивая: уезжают самые активные и образованные, интеллигенция, ученые, ИТ-специалисты. Цель прошедшей во вторник дискуссии - дать возможность белорусской оппозиции быть услышанной, а политикам и экспертам - получить подробное представление о происходящем в этой стране, передает "Актуальная камера".

Вынужденные покинуть родину политэмигранты вовсе не бессильны, уверен директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

"Они могут повлиять на ситуацию в Беларуси уже тем, что они не позволяют западным политикам забыть о существовании проблемы, забыть о существовании диктаторского режима. Они могут и должны организовываться, они могут и должны связываться со своими родственниками и знакомыми, оставшимися в Беларуси. Поэтому на самом деле остается за ними достаточно серьезная роль", - говорит эксперт Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

Беларусь ожидает новая волна протестов в течение ближайших нескольких лет, уверен он.

"Сегодняшний режим управляет глубоко разделенной страной и управляет ею таким образом, что это разделение только углубляется и ни в коем случае не становится меньше. Все структурные проблемы, которые привели людей на площади, остались, они абсолютно не решаются, и это значит, что недовольство будет только расти, а представления людей, лояльно настроенных по отношению к режиму, будут меняться", - считает Мошес.

Что может сделать Эстония, в этой ситуации? По крайней мере, занять твердую позицию, говорит замглавы комиссии Рийгикогу по иностранным делам Михаил Лотман, добавляя, что принципиальную позицию эстонских депутатов поддержал Брюссель на уровне Европарламента и Еврокомиссии.

"Так что вот это "мы маленькая страна и от нас ничего не зависит" - зависит. И всегда можно себя как-то оправдать тем, ну что я могу сделать, я скажу что-то и от этого ничего не изменится. Изменится, если, как говорит латинская пословица, капля камень точит. Понимаете, мы капаем", - уверен замглавы комиссии Рийгикогу по иностранным делам Михаил Лотман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».