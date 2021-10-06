Байден: Китай согласился придерживаться тайваньской сделки 1 6.10.2021, 7:34

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Президент США провел переговоры с главой КНР.

Президент США Джо Байден обсудил с президентом Китая Си Цзиньпином ситуацию с Тайванем. Китайский лидер якобы согласился соблюдать тайваньскую сделку.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Байдена, США и Китай решили придерживаться тайванського соглашения.

"Я говорил с Си о Тайване. Мы согласны ... мы будем придерживаться тайваньского соглашения. Мы ясно дали понять, что я не думаю, что он должен делать что-либо, кроме соблюдения соглашения", - сказал Байден.

Накануне в Министерстве обороны Тайваня сообщили о наибольшем за всю историю вторжении Военно-воздушных сил Китая в зону противовоздушной обороны острова - в пятницу двумя волнами пролетели 38 самолетов.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории боролись за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Пекин не исключает применения силы для возвращения острова в свой состав.

В то же время Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают лишь несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.

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