Мигрантка из Конго родила сразу после перехода белорусско-польской границы 7 6.10.2021, 7:38

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Польские пограничники помогли ей добраться до больницы.

Мигрантка из Конго родила дочь сразу после перехода белорусско-польской границы, сообщает Пограничная служба Польши.

24-летняя женщина последние годы жила в Москве, она хорошо разговаривает по-русски. 4 октября, на последнем триместре беременности, женщина оказалась на границе Беларуси и Польши.

Ей сразу вызвали скорую и отвезли в больницу в футболке. Там женщина и родила ребенка. По сведениям польских пограничников, хотя роды были преждевременными, но состояние ребенка хорошее.

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