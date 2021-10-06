Врач рассказал, у каких людей не вырабатываются антитела к коронавирусу 6 6.10.2021, 7:44

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Ключевым показателем является уровень одного из веществ в организме.

Врачи определили, что именно препятствует выработке стойкого иммунитета к COVID-19.

Известно, что у некоторых людей не вырабатываются антитела против коронавируса. Об этом рассказал эпидемиолог Александр Гинзбург, сообщает cursorinfo.co.il.

По словам эпидемиолога, дефицит глюкозы, который возникает при длительных и изнурительных физических нагрузках, препятствует выработке антител.

«При дефиците глюкозы, в видах спорта на выносливость — лыжах, длительном плавании, беге, при дефиците глюкозы в крови запускаются регуляторные механизмы, которые ограничивают поглощение глюкозы, чтобы клетки мозга могли получить эту глюкозу», — добавил доктор.

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