Как «Досье Пандоры» ударит по Лукашенко и его окружению 4 6.10.2021, 10:50

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Санкции против конкретных людей и предприятий могут быть расширены.

В "Досье Пандоры" оказалась и информация, касающаяся Беларуси. Как это может отразиться на положении Лукашенко и его приближенных?

"Немецкая волна" поговорила с журналистами и экспертами.

Собственное расследование по информации из "Досье Пандоры" вышло 4 октября на телеканале "Белсат". Оно посвящено тайнам отношений Беларуси и Зимбабве.

Международная команда журналистов, в частности, выяснила, что сын Виктора Шеймана, бывшего управделами президента, связан с бизнесом по добыче золота в этой африканской стране. Всего в "Досье Пандоры" оказалось около 140 компаний, которые имеют отношение к Беларуси.

Что еще намерены опубликовать авторы расследования, и может ли обнародование этих материалов повлиять на Лукашенко и его окружение?

Африканское золото в обмен на белорусскую технику?

Над белорусским кейсом в рамках "Досье Пандоры" команда журналистов из Беларуси, Литвы и Зимбабве работала несколько месяцев.

"Отношения Беларуси и Зимбабве довольно интенсивно развиваются примерно с 2015 года, пик пришелся на 2017 - 2019 годы. Белорусские чиновники неоднократно ездили в Зимбабве и договаривались о контрактах на поставку техники, а взамен получали право на добычу золота. Мы выяснили, что потенциальную выгоду от этих контрактов получало не белорусское государство, а люди, приближенные к Лукашенко", - отмечает один из авторов расследования, белорусский журналист Алесь Ярошевич.

По словам руководителя литовского Центра журналистских расследований Siena Шарунаса Черняускаса, в дальнейшем журналисты намерены выяснить, был ли организован бартер между Беларусью и Зимбабве: золото в обмен на белорусскую технику.

"Этого нет в документах, которые мы получили в Зимбабве и в публичном доступе в Беларуси. Мы точно не знаем, как и какими суммами Зимбабве рассчитывалась с Беларусью за технику, - рассказал Черняускас. - Этот вопрос очень важный, если будут доказательства, что белорусская техника уезжала в Африку, а золото шло кому-то в карман, а не в белорусский бюджет".

Как отреагируют на расследование в Беларуси и на Западе?

"Значимость расследования в первую очередь в том, что оно показывает, что офшорные практики, которые так распространены в Кремле, не так уж чужды и окружению Лукашенко", - отметил литовский политолог, глава литовского офиса Freedom House Витис Юрконис. По его словам, расследование показывает, как ведутся дела в Беларуси, и обращает внимание на людей в окружении Лукашенко, о которых было мало известно ранее, в частности, на сына экс-управделами президента Сергея Шеймана и бизнесмена, почетного консула Беларуси в Зимбабве Александра Зингмана.

"Интересно, как отреагирует Великобритания на одно упомянутое учреждение (британскую компанию Midlands Goldfields Foundation. - Ред.) и США на действия своего гражданина (у Зингмана есть гражданство США. - Ред.)", - добавляет Юрконис.

Сами авторы расследования не рассчитывают на то, что оно повлечет за собой уголовные дела или отставки в Беларуси, но надеются на реакцию европейских структур и возможное расширение санкций против конкретных людей и предприятий.

"Беларусь сейчас в фокусе внимания в связи с событиями в нашей стране и жесткими репрессиями в отношении противников Александра Лукашенко, не исключаю, что кто-то из героев "Досье Пандоры" может попасть и под санкции", - говорит Алесь Ярошевич.

"Конечно, очень важно, чтобы белорусы знали (о расследовании. - Ред.), даже при такой обстановке, при контроле информации", - добавляет Шарунас Черняускас.

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