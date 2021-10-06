«Система уже захлебывается, она на грани коллапса»: врач жестко поставил на место министра Пиневича 18 6.10.2021, 8:05

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фото: ТАСС

Крик души белорусского медика.

Медики, работающие или работавшие в красных зонах и не понаслышке знающие о том, какой это ад, делятся своими мыслями о том, что творит государство в четвертую волну коронавируса в Беларуси.

В рубрике «Мнения» телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал крик души белорусского доктора:

— Нет никакой чрезвычайности в происходящем сейчас с Covid — так сказал 20 сентября г-н Пиневич, человек, занимающий должность министра здравоохранения. На днях он призвал к разумной осторожности, подчеркнув, что сейчас обстановка достаточно сложная, но прогнозируемая.

Скажите, товарищ министр, а когда ситуация, по вашему, станет критической? Нет, мне правда интересно.

Вдумайтесь: огромное количество клиник перепрофилировано на ковид, каждый день коллеги пишут, что их клиника загружена под завязку и кислородных точек не хватает, что в реанимациях мест нет и очень редко из отделений ОАИР пациент выписывается не в черном пакете. Бригады СМП — бьют во все колокола. Поликлиники с огромными очередями тянущимися с улицы. И это «достаточно сложно»?

А это разве не паралич привычной системы оказания медицинской помощи? Что, можно сейчас планово сделать операцию? Любая операция не сделанная планово, станет, рано или поздно, экстренной: ущемится грыжа, обострится холецистит, начнется кровотечение из-за миомы — этот список можно продолжать очень долго. Да, в конце концов, куда в Минске идти человеку с обострением ХОБЛ или куда повезут человека с астматическим статусом, если нет ни одного чистого стационара?

Напрочь провалена кампания по вакцинации, и не надо говорить, что «народец не захотел, а возможность была у всех».

Никакого внятного объяснения от Минздрава простым людям про вакцины не было, вакцин Европейского производства в страну не завозили (ведь политическое «ой все!» важнее жизни граждан).

Может, стоило предложить Минобру перевести школьников и студентов удаленное обучение? Или попытаться бороться с рассадниками коронавируса в ИВС, СИЗО и ИК? А может рекомендовать НЕ проводить пропагандистские мероприятия в Минск-Арене? Да хотя бы призыв — «сидите дома»! Что, слабо было?

Хорошо, хоть сейчас вы начали спешно наверстывать упущенное в информационной работе с населением, но тут вспоминается что-то про «Боржоми и почки». Время упущено, а меры должны быть соразмерны ситуации.

Что же дальше? Мое личное мнение: система уже захлебывается и она на грани коллапса. Дальше будет только хуже, мы идем на дно.

Поэтому пожалуйста, люди, позаботьтесь о своем здоровье сами, потому что у ответственных лиц в Минздраве на это не хватает смелости и совести.

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