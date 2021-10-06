В США рассказали о «незрелости» российского «Циркона» 5 6.10.2021, 8:15

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иллюстрационное фото

РФ вряд ли получит преимущество перед соперниками на Западе.

Комбинация из гиперзвуковой ракеты «Циркон» и атомных подводных лодок типа «Ясень» вряд ли может предоставить России значительные возможности перед ее соперниками в виде США с их европейскими союзниками, рассказывает американское издание The Drive.

В публикации упоминается известный российский телеведущий Дмитрий Киселев, согласно которому, гиперзвуковая ракета, запускаемая с российской подлодки, способна поразить цели на территории Соединенных Штатов во время потенциального российско-американского конфликта.

Издание отмечает, что реальная угроза российского «Циркона» зависит от прогресса, которого Россия достигла в области гиперзвуковых технологий. «Фактическая зрелость и возможности оружия, четкая полная презентация, о котором до сих пор не была опубликована, не ясны», — пишет The Drive.

Таким образом в издании прокомментировали надводные и подводные пуски «Циркона», произведенные в октябре с борта атомной субмарины «Северодвинск».

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