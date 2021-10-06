Просто нужно остановить страну и стоять до победы 1 6.10.2021, 8:16

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Стачке быть!

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из участников минских протестных чатов:

— Белорусы! Вам не надоела ложь пропаганды, ложь таракана и его слуг?

Были и есть люди, которые бросили вызов этой гнилой, лживой системе.

Все они — герои борьбы за свободную Беларусь! И мы их не можем предать! Наш долг — встать на место каждого политзаключенного, и продолжить их дело, чтобы каждый, брошенный без вины в тюрьму, как можно скорее оказался на свободе!

От нас все зависит, от всех нас. Никто ведь не призывает брать вилы, и бросаться на амбразуру. Просто нужно остановить страну, стоять до победы. Доказать, что нас большинство, и что мы не готовы мириться с произволом.

Не меняйте свободу на чарку и шкварку. Не прячьтесь за спины других. Только все вместе мы победим!

Стачке быть!

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