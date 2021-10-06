В Тибете на дне озера Нам-Цо обнаружили уникальные иероглифы 2 6.10.2021, 8:19

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иллюстрационное фото

Озеро находится на высоте практически пять тысяч метров над уровнем моря.

Научно-исследовательская экспедиция, организованная в горы Тибета к озеру Нам-Цо, на его дне обнаружила следы древнего кочевого народа. Данное озеро находится на высоте практически пять тысяч метров над уровнем моря, а его площадь превышает две тысячи квадратных километров. Его название переводится, как «небесное озеро».

Об этом сообщает CGTN (перевод — planetanovosti.com).

Специалисты прибыли в данный район в конце лета 2017 года. Они занимались исследованием наскальных рисунков и установили, что между кочевниками и прочими этническими группами происходил обмен.

Профессор Тан Хуэйшэн рассказал о том, что множество наскальных рисунков имели характерный стиль для ранних тибетцев, а также ханьцев. Кроме того, им удалось отыскать уникальные китайские иероглифы. Озеро Нам-Цо, по его словам, играло невероятно важную роль в Шелковом пути, поэтому смогло объединить между собой множество разных культур.

Эксперты смогли за все время исследования обнаружить древние останки орудий из камня, гробницы и следы жертвоприношений, которые совершались на территории Северного Тибета. Подобные находки помогут больше узнать о ранней кочевой культуре.

Наскальные рисунки были тщательно проанализированы. Для этого использовалось датирование по содержанию углерода-14 и по урану. Норбу Таши, работающий в Институте защиты культурных реликвий Тибета отметил, что эта наскальная живопись – это самый настоящий прорыв.

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