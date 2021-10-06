В Минске выставили на продажу девять квартир стоимостью от $1 миллиона 31 6.10.2021, 8:31

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иллюстрационное фото

Как они выглядят?

В Минске выставили на продажу 9 квартир стоимость от 1 миллиона долларов и выше. При этом ценник на одну из них — 1,9 миллиона.

Сайт zerkalo.io посмотрел, как выглядит жилье, за которое просят такие суммы.

Квартира на 520 «квадратов» почти за 1,9 миллиона долларов

На улице Мясникова в каркасно-блочной новостройке, которую сдали в этом году, выставили на продажу 4-комнатную квартиру за 1 899 500 долларов. Уточним, что все предложения мы нашли на площадке объявление «Куфар недвижимость».

За такую сумму предлагают двухуровневые апартаменты с террасой на крыше. Как указано в объявлении о продаже, на первом уровне расположены кухня, гостиная и столовая с выходом на большую террасу.

На этом этаже также находятся две большие спальни с ванной комнатой и гардеробной, гостевой санузел, подсобное помещение. На втором уровне — комната с ванной и гардеробной, большая терраса на крыше с видом на город. В квартире три санузла.

В этом же доме продается еще как минимум две квартиры, которые стоят дороже миллиона долларов. Правда, они чуть дешевле, чем предыдущая. Разбежка в цене из-за метража. К примеру, квартиру на 415 «квадратов» предлагают за 1 512 920 долларов, а почти 413 «квадратов» — за 1 498 870 долларов.

Квартира за 1,8 миллиона долларов, в которой 4 балкона и гардеробная

На проспекте Победителей предлагают пентхаус на 26-м этаже каркасно-блочного дома за 1,8 миллиона долларов.

Здесь 6 комнат, 3 санузла, 4 балкона, гардеробная комната.

В доме, в котором расположена квартира, есть консьерж и ресепшен. Ее общая площадь — 263,8 «квадрата». Дом сдан в эксплуатацию в 2018 году.

Квартира на 6 комнат с росписью на потолках за 1,5 миллиона долларов

Квартира по такой цене продается на улице Сторожевская.

Общая площадь жилья — почти 310 квадратных метров. Здесь есть 4 лоджии, 2 балкона, 4 санузла. «Квартира исполнена в классическом стиле по индивидуальному дизайн-проекту, — говорится в объявлении. — Владелец квартиры проживал в квартире не более 3 месяца в год. Перед проведением работ производился полный демонтаж существовавшей штукатурки и стяжки».

В квартире есть потолочная роспись художников.

В стоимость жилья входит 2 парковочных места.

2 квартиры за 1,2 миллиона долларов каждая

На улице Румянцева в кирпичном доме, который построили в 2013 году, выставили на продажу 2 четырехкомнатные квартиры, стоимость каждой из них составляет 1,2 миллиона долларов.

К примеру, общая площадь одной из них составляет почти 195 «квадратов». Так, кухня-гостиная занимает 88,5 квадратных метра.

В квартире есть 2 санузла, сауна, гардеробная комната, французский балкон, панорамные окна.

Вторая квартира за 1,2 миллиона долларов в этом доме на Румянцева — на 243 «квадрата».

В этой квартире есть 3 санузла, гардеробная комната, 2 кладовые.

Двухуровневая квартира на 580 «квадратов»

Такое жилье продают на улице Москвина. Цена — 1 078 900 долларов. «Каркасный дом с огороженной территорией и парковкой. По периметру территории установлено видеонаблюдение, а также есть подземный гараж на две машины», — говорится в объявлении.

В доме есть собственная система отопления в квартире, указано в объявлении.

Как выглядит квартира за миллион долларов

На переулке Броневом можно купить квартиру на 4 комнаты общей площадью в 171 квадратный метр. Ее стоимость — миллион долларов.

Жилье находится в кирпичном доме, который был построен в 1967 году.

Какой сейчас средний ценник на жилье в Минске

По данным «Куфар Недвижимость», средняя цена квадратного метра в новостройках Минска сейчас находится на уровне 1314 доллара. По сравнению с началом года она снизилась на 1,2%. На вторичном рынке за один «квадрат» в столице просят в среднем 1206 доллара. Здесь падение с января этого года было более заметным — на 7,2%.

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