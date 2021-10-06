закрыть
6 октября 2021, среда, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Молдове арестовали генерального прокурора

11
  • 6.10.2021, 8:36
  • 3,416
В Молдове арестовали генерального прокурора
Фото из открытых источников

Назначенца Додона подозревают в коррупции.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло был задержан на 72 часа вечером во вторник, 5 октября, в связи с подозрениями в коррупции. В его доме был проведен обыск, а самого его временно отстранили от работы, сообщает dw.com.

Кроме прочего, Стояногло подозревают в злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий и даче ложных показаний. Сам он связал свое задержание с "сведением с ним счетов" президента Молдовы Майи Санду.

Депутат: поправка Стояногло в закон позволила отмыть 70 млрд долларов

По данным СМИ, жалобу на генпрокурора подал депутат от партии Действия и солидарности Лилиан Карп. Парламентарий заявил, что в 2012 году Стояногло, будучи депутатом и председателем комиссии по национальной безопасности, внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" формулировку, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему 70 млрд долларов США (60,3 млн евро).

В свою очередь экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что причиной задержания Стояногло стали выдвинутые им обвинения в адрес западных дипломатов, касающиеся их возможного вмешательства во внутренние дела Молдовы. "Власти, которые боятся этих разоблачений, пошли на незаконные меры для его (Стояногло. - Ред.) увольнения", - заявил Додон.

Александру Стояногло был назначен на должность генерального прокурора Молдовы в 2019 году, во время пребывания Додона на посту президента страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Оставшись дома, мы вернем себе страну
Оставшись дома, мы вернем себе страну Артем Черников
Ваша вина, Лукашенко
Ваша вина, Лукашенко Ирина Халип
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа Андрей Санников
Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип